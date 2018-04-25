Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

Турция не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ. При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.