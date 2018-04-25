  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока 2

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государственный банк не должен быть табу

Подробнее...
default image
Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

Подробнее...
default image
Начался дополнительный прием в профессиональные школы

Подробнее...
default image
Кабмин продлил сроки адаптации поездов для людей с недугами

Подробнее...
default image
В Венгрии конфискована крупнейшая партия героина

Подробнее...
default image
Популярный пляж на Сардинии будет платным для туристов

Подробнее...
default image
Г.Науседа принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории

Подробнее...
default image
Партизан, летописец Возрождения А.Кентра-Аушра номинирован на Премию Свободы

Подробнее...
default image
Старый чайник принес британцу один миллион

Подробнее...
default image
Контроль пассажиров

Подробнее...
default image
Диалог с Москвой: мнения разошлись

Подробнее...
default image
Оплата больничного

Подробнее...
default image
Суд ЕС: регулирование цен на молоко в Литве законное

Подробнее...
default image
Во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС

Подробнее...
default image
В клинике Сантарос критически не хватает крови всех групп

Подробнее...
default image
В ЕС заявили, что не обещали Украине "промышленный безвиз"

Подробнее...
default image
Потребительская корзина поляков продолжает дорожать

Подробнее...
default image
Минюст предлагает декриминализировать часть экономических преступлений

Подробнее...
default image
Г.Науседа отозвал послов в РФ и при НАТО по истечению их сроков полномочий

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

Автор: Goodvintсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Турция не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ. При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.

афиша

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Также США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600