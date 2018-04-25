Кабмин рекомендует избегать массовых мероприятий,но пока их не запрещает (обновлено)

Представители правительства призвали в особенности избегать массовых мероприятий лиц из групп риска – людей преклонного возраста, беременных женщин, имеющих какие-то заболевания.

Минздрав рекомендовал отложить намеченный на пятницу баскетбольный матч Евролиги в Каунасе между местным клубом Zalgiris и миланским клубом AX Armani или играть его без зрителей, однако клуб решил, что матч состоится на арене со зрителями.

Сам С. Сквярнялис, который часто присутствует на матчах с участием Zalgiris, сказал, что в этот раз на мачт не пойдет, потому что он находится в группе риска из-за лечения от рака, которое он прошёл.

Представители правительства призвали жителей не паниковать, не скупать в магазинах продукты питания и не делать запасы, а также не ходить без надобности в медицинские учреждения, не участвовать в массовых мероприятиях, если недавно побывали на территориях, где распространился коронавирус, и если есть симптомы заболевания.

В связи с обеспокоенностью, что в аэропортах может возникнуть недостаток волонтёров, С. Сквярнялис сказал, что обсудил с главнокомандующим армией и министром обороны возможность в случае необходимости привлечь на помощь и военных.

В случае выявления вируса могут быть изолированы регионы

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркнул, что пока инфекции в Литве нет, правительство и другие ведомства дают только рекомендации. После выявления первого случая коронавируса рекомендации станут обязательными для выполнения, включая и решения об ограничении передвижения жителей на определенных территориях Литвы, об отмене массовых мероприятий.

«Обсуждались все максимальные меры на случай самого плохого сценария, вплоть до, как упомянул министр, карантина, изоляции соответствующих территорий проживания. Государство к этому готово, меры предусмотрены, человеческие ресурсы тоже. Будем надеяться, что таких мер не потребуется, но если потребуется, то они будут немедленно введены», – добавил С. Сквярнялис.

По словам премьера, полномочиями по запрету мероприятий, запрету для жителей пользоваться материальными ресурсами будет обладать глава оперативного центра – министр здравоохранения А. Верига.

Министр здравоохранения также информировал, что все анализы на коронавирус пока проводятся в единственной в стране лаборатории. По его словам, это «разумное решение в плане вероятного распространения той же паники».

На сегодняшний день проведено 59 проверок на коронавирус, все они были отрицательные. По словам министра, лаборатория в силах проводить до 210 проверок в день, но пока такой потребности нет.

«В Литве есть еще два учреждения, располагающие такой же аппаратурой – они будут обязаны тоже приобрести реагенты, хотя сейчас они не нужны, но просто, чтобы они были, если возникнет потребность для большего числа жителей», – сказал А. Верига.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 82 тыс. случаев китайского коронавируса, более 2,8 тыс. смертей.