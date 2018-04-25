Кабмин сократил время работы баров и ресторанов до полуночи

Правительство Литвы в среду постановило, что бары, рестораны и ночные клубы должны будут закрываться в полночь, а их посетителей будут регистрировать, чтобы замедлить распространение коронавируса.

«Сокращается время работы заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений: эти заведения будут работать с 7 до 24 часов», — говорится в пресс-релизе правительства.

Изменения вступают в силу с понедельника, 26 октября.