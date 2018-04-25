Страны НАТО потратят на оборону более $1 трлн

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Суммарные оборонные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд. Это почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные в статистическом докладе о военных расходах альянса, обнародованные в среду, 21 октября.

Из этих денег оборонные расходы США составят $784,95 млрд, расходы государств Европы и Канады – $307,53 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены альянса и Канада в этом году увеличили расходы на оборону на 4,3%.