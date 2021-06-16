Кабмин усовершенствовал проект бюджета на 2021 год

В усовершенствованном проекте госбюджета ассигнования увеличиваются на 53,5 млн евро. Из них 20,7 млн евро дополнительно выделяется Министерству обороны на обеспечение направления на оборону 2,03% ВВП.

Из-за роста напряженности на границе 14,4 млн евро выделяется на укрепления охраны границы с Беларусью, а на улучшение инфраструктуры на погранпереходах Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас Министерству транспорта и коммуникации дополнительно выделяется 1,05 млн евро.

На основании обновленного 11 июня минфином Сценария экономического развития и изменившихся макроэкономических данных, обновлен баланс сектора власти на этот год. В документе прогнозируется дефицит сектора власти в размере 6,9% ВВП по сравнению с представленным в июне проектом пересмотра, в котором прогнозировался дефицит в размере 8,4% ВВП.

«Этот показатель лучше среднего показателя Евросоюза (ЕС) или еврозоны. Средний уровень дефицита бюджета ЕС составляет 7,5%, в еврозоне — 8%, так что наши 6,9% лучше, чем в среднем у других государств ЕС», — сказала в правительстве министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, проекции государственного долга лучше, чем прогнозировалось при выработке первоначального проекта изменений бюджета.

«В этом году прогнозируем, что уровень госдолга будет 49,9%, в следующем году — 49,6%, и в 2023-2024 годах будет 52,4%», – сказала министр.

В обновленном проекте бюджета, включая средства помощи ЕС и другой международной финансовой помощи, доходная часть госбюджета увеличивается на 613,1 млн евро, 382,4 млн евро из которых составляют поступления налога на добавленную стоимость, от растущего потребления населением и отложенных налогов.

Поступления налога на прибыль увеличиваются на 38,8 млн евро благодаря проектируемому росту валового внутреннего продукта в 2021 году и уточненным предпосылкам в связи с отложенными платежами. Поступления акцизов увеличиваются на 30,2 млн евро.

Поступления подоходного налога в государственный бюджет и бюджеты самоуправления увеличиваются на 232,2 млн евро благодаря проектируемому ускорению роста зарплаты в 2021 году.