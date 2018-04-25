Кабмин утвердит план поддержки бизнесу, призывает не увольнять работников

Премьер С. Сквярнялис сказал, что перед лицом кризиса правительству важно каждое сохраненное рабоче место.

«Я призываю не пользоваться самыми легкими возможностями сокращения количества работников, а использовать те компенсационные меры, которые сегодня были приняты для сохранения рабочих мест», – сказал С. Сквеянялис журналистам после заседания правительства.

Он подчеркнул, что работникам бюджетных организаций, которые работают в экстремальных условиях, будут выделены надбавки.

«Работникам бюджетного сектора, которые работают в условиях карантина, им можно и нужно выплатить дополнительные надбавки за эти условия, в которых им приходится работать. Средства для этого есть, нехватку нельзя оправдать. У каждого ведомства есть право установить адекватные надбавки», – сказал премьер.

В плане предусмотрены возможности для компаний отложить уплату налогов или распределить налоги по договорному графику, без пени.

Налогоплательщики также будут освобождены от штрафов, пени, будут остановлены действия по взысканию недоплаченных налоговых выплат.

Правительство планирует повысить лимит заимствований – после утверждения, можно будет дополнительно заимствовать 5 млрд евро.

Решением Кабмина в Литве с понедельника введен карантин, в Литву запрещен въезд большинство иностранных граждан, а жителям страны запрещен выезд из Литвы, закрыты большинство магазинов, все учреждения общественного питания, спортивные, развлекательные учреждения, музеи, школы, однако запреты не касаются передвижения товаров.

Как считают экономисты Банка Литвы (Центробанка, ЦБ) под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. Ранее Центробанк прогнозировал в этом году рост в 2,5%.