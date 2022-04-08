Качество воздуха – в режиме реального времени

Фото vilnius.lt

Качество воздуха и концентрацию пыльцы в столице можно наблюдать в режиме реального времени. На созданной интерактивной карте, размещенной на сайте Вильнюсской мэрии, данные о загрязнении и качестве воздуха меняются каждую минуту, а концентрация пыльцы – ежечасно.

На интерактивной карте отображаются данные, передаваемые 34 датчиками, большинство из них расположены рядом с учебными заведениями, а остальные — в Старом городе и Шнипишкском районе. Интеллектуальные «легкие» города отражают концентрацию твердых частиц, угарного газа, озона, других химических соединений.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt