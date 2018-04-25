Качиньский считает, что Россия должна заплатить Польше за ущерб в годы войны

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Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Bild, пишет ТАСС.

«Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности», — сказал он.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в триллион долларов.