Как правящие Рождество украли 

Год назад правящие обещали, что зарплаты будут расти быстрее, чем цены, жизнь людей в Литве улучшится. Трудно сказать, ошибались ли они или лгали, когда прогнозировали годовую инфляцию менее 5 процентов, но тот факт, что в 2022 году цены выросли более чем на 20 процентов, — ужасает. Это в 4 раза больше, чем год назад обещало правое крыло Сейма. Неконтролируемая инфляция привела к сокращению реальной заработной платы.

Динамика реальной заработной платы, показывающая, как изменяется размер потребительской корзины, которую можно купить на среднюю заработную плату, показывает, что уровень жизни в стране с начала 2022 года неудержимо падает.

Правящие не слышат жалоб людей, они даже не желают видеть предоставляемую государственными органами информацию, подтверждающую снижение уровня жизни, но при этом не отказываются от привычного бахвальства и саморекламы. Мы постоянно слышим от правых политиков сообщения о том, что кому-то повысили зарплату, увеличили пенсии и социальные пособия. Хвастаются повышениями на бумаге, игнорируя тот факт, что покупательная способность зарплаты или пенсии сегодня намного ниже, чем год назад.

Статистика ясно показывает, что уровень жизни в Литве падает, но она отражает лишь средние цифры. Высокие цены на отопление, разоряющие рядовых жителей, как правило, означают прибыль и растущие доходы энергетических компаний. Улучшается жизнь и действующих в Литве банков, их прибыль за год увеличилась на 50 процентов — в два раза больше, чем инфляция. 13-я зарплата, выплачиваемая правящим, контрастирует с сокращением реальной заработной платы и пенсий большинства населения.

Большинство из тех, кто наживается на сегодняшних бедах, или просто оптимисты по своей натуре по случаю Рождества и Нового года поднимут бокалы за удачный 2022 год, но, к сожалению, в наступающем году таких в Литве меньшинство. Опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показывает, что почти 40 процентов населения считают, что их материальное положение ухудшилось, и только 15 процентов говорят об улучшении.

Неспособность правящих справиться с кризисами, многим из которых они способствовали, сделали Литву беднее, а многим из нас омрачили предстоящие праздники. Похоже, правящие не особо переживают, что 40 процентов граждан ощущают снижение уровня жизни. Социологи утверждают, что если бы выборы проводились сейчас, то за нынешних правящих проголосовало бы около 17 процентов населения Литвы, а за оппозицию — около 40 процентов. Консерваторы постоянно называют тех, кто голосует за оппозицию или не одобряет их политику, отморозками или ватниками, не желающими хорошей жизни и не достойными Рождества. Правящим проще презирать людей, отрицать их мнения и чувства, чем услышать и искать решения.

Оппонирующих правящим можно презирать, но украсть дух и традиции Рождества, которые народ Литвы сохранил во все, даже в самые трудные времена, все же невозможно. Как и каждый год, соберемся за праздничным столом, поздравим друг друга, пожелаем здоровья, счастья, мира.

Юлюс Сабатаускас, социал-демократ, вице-председатель Сейма Литвы