За десятилетие сократилось число русских и поляков

Департамент статистики также указывает, что с 0,7 до 0,5% сократилось число украинцев, но эти цифры не отражают изменений, произошедших после российского вторжения, начавшегося в феврале этого года.

Как позднее сообщили BNS в департаменте, с начала войны беженцев из Украины вносят в предварительную месячную статистику по миграции, но только в том случае, если они официально декларируют место проживания в стране и имеют разрешение, намерены жить здесь не менее года.

По предварительным данным Департамента статистики, в январе-ноябре в Литву прибыли 47 947 граждан Украины. При подготовке окончательных данных статистика по беженцам будет анализироваться, будет учитываться, соответствуют ли они статусу постоянного жителя, и вероятно, что это цифра сократится.

В публикуемых департаментом сводках отмечается, что с начала войны в Литву прибыло около 72 тыс. военных беженцев из Украины, однако в этот показатель включены все граждане Украины, которые зарегистрировались в Департаменте миграции.

Данные переписи 2021 года также показали, что доля русских, белорусов и украинцев среди городских жителей выше, чем среди сельских, а литовцев и поляков, наоборот, среди сельских жителей больше, чем среди городских.

На селе литовцы составляли 87,1% всех жителей этих районов, в городах – 83,4% всех их жителей, поляки – соответственно, 7,9% и 5,8%.

Всего за два десятилетия постоянное население Литвы уменьшилось на пятую часть, или примерно на 673 тыс. человек. По данным ведомства, в январе 2021 года нас было 2 миллиона 811 тысяч, а в 2001 году при первой переписи населения после восстановления независимости было зафиксировано 3 миллиона 484 тысячи жителей.

Информация «ЛК», BNS