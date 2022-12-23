Увеличены базовые социальные пособия

Nuotrauka BNS/ Josvydas Elinskas

С начала 2023 года в Литве увеличатся размеры базовых социальных пособий, а также денежная социальная помощь нуждающимся, социальные пенсии, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, сиротам или пенсионерам, не накопившим минимального стажа социального страхования, и целевые компенсации инвалидам со специальными потребностями.

«В следующем году будут увеличены размеры базовых социальных пособий. Это означает, что одновременно увеличиваются разные пособия для наиболее уязвимых граждан страны: пожилых людей, малоимущих, людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что увеличение пособий облегчит жизнь нуждающимся», — сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.