Как снизить бедность?

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, для решения проблемы бедности пенсионеров необходимо увеличить базовую пенсию, сообщает BNS.

«Проблема относительной бедности, безусловно, может быть решена, если мы вложим гораздо больше средств в базовую пенсию, и для этого есть предпосылки, поскольку вся базовая пенсия перенесена в государственный бюджет и именно ее получают все. Если мы хотим бороться с нищетой, нам нужно повысить базовую пенсию», — заявил Кукурайтис на новостном радио Ziniu radijas.

«Европейский опыт показывает, что если мы хотим иметь большие пенсии, то должны профинансировать их за счет других налогов, не только налогов с заработной платы, как это делается в Литве, но и с других доходов», — добавил он.

По словам министра, хотя на протяжении ряда лет пенсии растут, однако темпы роста не такие быстрые, как темпы роста заработной платы, и пенсионеры нищают еще больше.

«Когда начнет снижаться рост заработной платы, пенсии их нагонят. Но пока у нас черта относительной бедности находится на том же уровне, что и средняя пенсия, это означает, что половина пенсионеров находится ниже черты относительной бедности. Мы не сможем решить эту проблему без увеличения финансирования», — акцентировал министр.

Линас КУКУРАЙТИС, министр социальной защиты и труда

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