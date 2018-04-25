Налог на недвижимость – субъективные критерии

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ

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Ничто так не раздражает, как рекомендации «дорожного орла» по вождению автомобиля или советы неряхи по наведению порядка. Подобная ситуация и с налогом на недвижимость, который обещают ввести со следующего года. Вот наиболее часто приводимые аргументы в его необходимости: граждане готовы вкладывать средства в недвижимость, что приводит к появлению ценовых «пузырей», часть населения страны накопила слишком много имущества, сдаются в аренду вторые квартиры, но при этом не уплачиваются налоги, а кто-то плохо ухаживает за имеющимся имуществом, нерационально его использует. В этих замечаниях есть доля правды, но давайте посмотрим, кто же читает сии «проповеди». Оказывается, что самый плохой хозяин этого имущества – власть.

В настоящее время власть отвечает более чем за 28 тыс. объектов недвижимости, занимающих 10,4 млн кв. метров, остаточная стоимость которых составляет 3 млрд евро. Для сравнения скажем, что в Латвии государству принадлежат 8 тыс. объектов, площадь которых в два раза меньше – всего 5 млн кв. метров.

Содержание этого имущества ежегодно обходится налогоплательщикам не менее чем в 180 млн евро. Проведя аудит в 2016 г., Госконтроль установил, что государству принадлежат не только 670 неиспользуемых объектов, но и 296 домов отдыха, дач и 157… бань! Имущество государства было передано политическим партиям и публичным учреждениям, которые платили символический налог в размере 1 евро. По подсчетам Министерства финансов, если бы вся государственная недвижимость, которая в настоящее время передана на основании ссуды учреждениям непубличного сектора, сдавалась бы в аренду, то государство получило бы за год около 7,5 млн евро дохода, что почти в четыре с половиной раза больше, чем прошлогодний сбор за так называемую элитную жилую недвижимость.

Власть, которая не отказывается от домов отдыха и бань, готова увеличенными налогами наказывать родителей, которые покупают студенту квартиру в большом городе. По ее терминологии, вторая квартира — это всегда признак роскоши. Так на налоговых весах две однокомнатные квартиры в Диджясалисе, которые пару лет назад можно было купить менее чем за 500 евро, сейчас могут перевесить трехкомнатную квартиру в престижном районе Жверинас. Власть утешает, что увеличенные налоги не будут применяться в отношении небогатых граждан. Но вряд ли это должно успокаивать налогоплательщиков. Ведь чем больше будет налоговых льгот и исключений, тем больше будет попыток воспользоваться ими. И не получится ли так, что увеличенный налог будет платить только горсточка представителей среднего класса, которую так хотят увеличивать? К ним относятся, например, молодые семьи, которые приобрели новые квартиры и большую часть своих средств тратят на погашение кредита.

Предлагая ввести увеличенный налог на имущество, власть показывает, что последовательности в ее политике мало. Декларированная несколько месяцев назад проблема доступности жилья начала решаться путем выделения субсидий молодым семьям, покупающим первую квартиру в регионах или желающим строить. Сейчас уже новое веяние: придуманную проблему переизбытка жилья власть хочет решать с помощью увеличенных налогов. Левая рука не знает, что творит правая. А молодым семьям, которых привлекли субсидиями, уже с нового года придется шире раскрыть свои кошельки. Даже тот аргумент, что часть населения не платит налоги при аренде недвижимости, не является достаточной причиной для налогообложения всех граждан. Добросовестных людей груз такого налога еще больше обременит. Вместо того, чтобы бороться с теневой экономикой, власть идет по кратчайшему пути.

Наконец, возмущаясь тем, что часть жителей сдает в аренду свою вторую квартиру, власть должна посмотреть, что творится в своем дворе. Ведь жители сдают в аренду собственное имущество. А как понимать то, что несколько недель назад выяснилось, что члены совета самоуправления Неринги приглашали отдыхающих останавливаться в служебных квартирах. Разумеется, не бесплатно! А сколько таких историй еще не раскрыто?

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ, аналитик Литовского института свободного рынка

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