Возможные изменения в отношениях с Беларусью

Фото BFL/Греты Скарайтене

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Президент Литвы Гитанас Науседа на заранее не объявленной встрече с политологами обсудил возможные изменения в двусторонних отношениях с Республикой Беларусь, подтвердили новостному агентству BNS информированные источники.

Неанонсированная встреча

Встреча состоялась в Президентском дворце. По данным BNS, во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Беларуси приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белоруской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники.

Администрация президента подтвердила BNS, что такая встреча имела место. По словам Антанаса Бубнялиса, представителя Г. Науседы по связям с общественностью, глава государства регулярно приглашает экспертов в различных областях, чтобы услышать их мнение.

«Во встрече участвовал президент, несколько его советников, были приглашены политологи. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов внешней политики в течение полуторамесячного президентства, было уделено внимание дискуссии об отношениях Литвы с Беларусью», – сказал BNS Антанас Бубнялис.

Изменения в отношениях?

В минувшем месяце Г. Науседа упоминал, что готов добиваться улучшения отношений с Беларусью, но одновременно подчеркивал, что будет придерживаться строгой позиции по блокированию импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

«Я убежден, что мы не должны закупать электроэнергию с небезопасно построенной электростанции, поскольку это угроза нашим жителям, это угроза нашей безопасности», – сказал журналистам Г. Науседа в Варшаве, отвечая на вопрос BNS.

«Но если возможно улучшить отношения при наличии этой составляющей, этого фактора, я готов это сделать», – добавил руководитель страны.

Тогда он сказал, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. По словам президента, сейчас Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.

«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», – сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего первого срока полномочий несколько раз встречалась с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Потом она изменила свою позицию и остановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен по причине тесных связей Минска с Россией и строительства БелАЭС. С этим ее решением были не согласны многие политические деятели, в том числе министр иностранных дел.

В прошлом году Литва блокировала соглашение об основах отношений между Беларусью и Евросоюзом.

Информация «ЛК», BNS

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