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Новый посол Беларуси вручил верительные грамоты

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

28 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литве Валерий Барановский вручил верительные грамоты Президенту Литвы Гитанасу Науседе. Посол Беларуси стал первым из руководителей иностранных дипломатических миссий, вручившим верительные грамоты вступившему в должность 12 июля президенту Литвы.

В рамках церемонии также состоялась двусторонняя встреча В. Барановского и Г. Науседы.

Посол Беларуси отметил наличие активного и продуктивного взаимодействия в экономической, транзитной, гуманитарной и других сферах, подтвердил открытость нашей страны к конструктивному диалогу в духе добрососедства по всем вопросам двусторонней повестки дня.

Президент Литвы, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития отношений, в основе которых лежит тесная историко-культурная связь между народами, а также позитивный опыт сотрудничества в различных сферах.

Тем временем

Обсудили безопасность Островецкой АЭС

В минувший вторник 3 сентября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и новый посол Беларуси в Литве Валерий Барановский обсудили вопросы безопасности Островецкой АЭС и ситуацию с правами человека в стране.

Л. Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства.

«Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы», – сказал министр.

По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.

«Литва и Беларусь – соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям», – сказал Л. Линкявичюс.

В ходе встречи с послом Беларуси Л. Линкявичюс также обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами.

«Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью», – сказал министр.

Информация ЛК и BNS

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