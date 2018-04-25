Как здоровье медицины?

Фото BFL/Паулюса Пеляцкиса

По данным на начало недели, в Литве коронавирус установлен у 220 медиков, 51 из них уже выздоровел, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене. Около 1,2 тыс. в самоизоляции, сообщает BNS.

Между тем СМИ отмечают, что, пока врачи ждут надбавок, зарплаты советников главы Минздрава увеличились до невиданных размеров. Заместителям министра здравоохранения Литвы в первом квартале 2020 года зарплаты увеличили в среднем на 1000 евро, пишет портал LRT. Сообщается, что вице-министры Аурелиюса Вериги получают на 52 евро меньше, чем премьер-министр Саулюс Сквярнялис. Зарплата премьера сейчас составляет 5766 евро.

Радио LRT сообщает, что вице-министры и канцлер Минздрава в 2020 году в среднем получали в месяц по 5714 евро «на бумаге», а в 2019 г. – по 4625 евро. Их зарплаты «на бумаге» увеличились на 1089 евро и стали больше, чем у канцлера правительства. «Кстати, заместители Аурелиюса Вериги получают почти столько же, сколько премьер-министр, зарплата премьера на 52 евро больше. Средняя зарплата премьера «на бумаге» 5766 евро, канцлера правительства – 5326 евро», – пишет LRT.

Больше зарплаты стали и у советников А. Вериги. По данным LRT, средняя зарплата советников в этом году составляет 3809 евро (это больше, чем у советников премьер-министра — 3650 евро). В объяснении Минздрава, полученном LRT, сказано, что повышение зарплат связано с увеличением нагрузки, люди работают в условиях экстремальной ситуации. Однако, когда именно были увеличены зарплаты, министерство не сообщило, ссылаясь на защиту данных.

На пресс-конференции 17 апреля у А. Вериги спросили, почему зарплаты сначала растут у работников Минздрава, а не у врачей, министр ответил, что врачи уже получают увеличенные зарплаты. «Я считаю неприемлемым бытующее отношение к госслужащим и людям, выполняющим эту работу. Видно, обществу надо рассказать, что делает госслужба. Все решения, связанные с условиями карантина, как с решениями главы операций, так и с реформой больниц, логистикой, разрабатывают госслужащие, повышение зарплат которых вызвало возмущение», – сказал министр. По его словам, работники Минздрава почти два месяца работают без выходных. «Я не чувствую никаких угрызений совести по поводу того, что этим людям увеличили зарплаты», – сказал А. Верига.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ