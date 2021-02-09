Какие страны Европы будут вводить ковид-паспорта?

ЭСТОНИЯ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус еще 5 октября подписали соглашение, которое позволяет начать работу над цифровым сертификатом вакцинации. «Наш пилотный проект предоставляет эстонскому сообществу исключительную возможность помочь миру в борьбе с COVID-19 и использовать наш опыт создания цифровых услуг во всем мире», — сказал премьер-министр Ратас.

ГРЕЦИЯ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис был первым лидером ЕС, который официально призвал институты ЕС работать над введением сертификата о вакцинации против коронавируса, чтобы облегчить поездки между блоками. Премьер-министр направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором указывалось, что власти Греции хотят ввести сертификат для «содействия свободе передвижения лиц, которые были вакцинированы против COVID-19». 26 января Греция продвинулась вперед со своим планом по ослаблению ограничений и возобновлению поездок с помощью сертификатов о вакцинации после того, как министр туризма Гарри Теохарис подписал со своим сербским коллегой Татьяной Матич совместный меморандум о взаимопонимании в области туризма. Последний предусматривает взаимное признание «электронного сертификата о вакцинации против Covid-19» для поездок между двумя странами.

ВЕНГРИЯ

Венграм, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, разрешается въезд без ограничений, если у них есть специальная карта-сертификат. Те, кто имеет такую ​​карту в Венгрии, вскоре могут получить дополнительные льготы, например, право не соблюдать комендантский час после 20:00.

ИСЛАНДИЯ

С 21 января 2021 года власти Исландии начали выдавать «сертификаты о вакцинации против COVID-19» своим гражданам, получившим вторую прививку вакцины против вируса. В стране также запущено электронное решение, которое позволяет людям получать свидетельства о вакцинации онлайн (heilsuvera.is). Исландия также решила признать все «сертификаты о вакцинации против COVID-19», которые вскоре будут выданы любой из стран ЕС и Шенгенской зоны. Путешественники, которые прибывают в Исландию и имеют документ, подтверждающий, что они были вакцинированы в любой из этих стран, будут освобождены от процедур проверки на границе.

ИТАЛИЯ

Несмотря на то, что итальянское правительство не сообщило о каких-либо планах в отношении сертификатов о вакцинации, Национальная федерация индустрии путешествий и туризма Италии призвала власти ускорить внедрение вакцинации в стране и выдать сертификаты тем, кто уже привился.

ПОЛЬША

Польша также сообщила о планах ввести паспорта вакцины, чтобы обеспечить свободу передвижения привившимся. Документ будет оформлен в виде QR-кода, который можно будет загрузить только в системе общественного здравоохранения. Еще одна альтернативная печатная версия будет выпущена для тех, у кого нет смартфонов. «Этот документ будет так называемым паспортом вакцинированного человека, который подтвердит, что он был вакцинирован и может пользоваться определенными правами», — сказала Анна Голавска, заместитель министра здравоохранения Польши.

ПОРТУГАЛИЯ

Идея создания «свидетельства о вакцинации», который облегчил бы поездки между европейскими странами, также была поддержана властями Португалии. Министр внутренних дел Эдуардо Кабрита считает, что вакцинация достаточно безопасна, чтобы позволить отменить некоторые меры на внутренних границах Европейского Союза, утверждая, что документ «должен служить доказательством безопасности и отменять определенные требования на границах, в частности требование ПЦР-тестов».

СЛОВАКИЯ

Словакия входит в число стран ЕС, поддержавших введение сертификата COVID-19, который, по мнению словацкого правительства, позволит обеспечить максимально возможный уровень свободного передвижения в ЕС при сохранении необходимой безопасности. «Такой сертификат должен, помимо данных о самой вакцинации, также содержать информацию о завершенных тестах или возможном преодолении болезни COVID-19», — заявили в МИД. Там же утверждалось, что в условиях текущих ограничений внутри ЕС такой документ может избавить людей от ненужной бюрократии.

ИСПАНИЯ

Министр туризма Испании Рейес Марото также объявила, что правительство страны работает над созданием «сертификата вакцинации», который будет иметь такое же применение, как и те, которые собираются выпустить в некоторых других странах ЕС.

ШВЕЦИЯ

Швеция — одна из самых последних стран, раскрывающих планы по созданию цифрового паспорта коронавируса к лету, чтобы идентифицировать людей, которые были вакцинированы против COVID-19. «Чтобы сертификаты действовали на международном уровне, они должны быть признаны странами по всему миру», — заявила министр социальных дел Лена Халленгрен, объявляя о решении, и пояснила, что Швеция уже активно работает над разработкой международного стандарта для сертификатов.