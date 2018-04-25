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Общество,Туризм

Каким будет летний сезон 2020?

Фото pixabay.com

Туристический сектор Европы значительно пострадал из-за коронавируса, причем особенно сильно кризис ударил по южным странам, доходы которых больше зависят от путешественников.

Сейчас эпидемия пошла на спад, и Европа встала перед новым выбором – открыть границы и спасти летний сезон или подождать из-за возможного ухудшения ситуации с вирусом.

«В секторе туризма в Европе заняты 27 млн человек – это 12% от всех рабочих мест в ЕС. Туризм обеспечивает до 11% ВВП Евросоюза. Причем в наиболее пострадавших Испании и Италии вклад туризма в экономику еще выше – 14% и 13% соответственно, также зависимы от туризма Греция и Франция», — следует из доклада Европейской комиссии.

Эксперты подчеркивают, что закрытие границ Евросоюза для въезда иностранцев, а также блокировка движения внутри стран ЕС рушит отрасль туризма. «Европа испытывает экономический шок, какого не было с 1929 года, кризис будет очень серьезным. Пандемия на 50% сократит доходы отелей и ресторанов, турагентства потеряют до 70% доходов, а круизные и авиакомпании – до 90%. Будет утрачено 50 млн рабочих мест, из них 7 млн – в Европе», — отмечается в докладе.

Цены на услуги

Крупнейшие литовские туроператоры публикуют различные прогнозы влияния кризиса из-за коронавируса на цены туристических путевок. Литовский туроператор Novaturas заверяет, что поездки подорожают по причине дополнительных требований безопасности, между тем компания Kidy Tour уверена, что цены снизятся ввиду снижения цен на горючее и усилий по возвращению спроса в туристическом бизнесе, сообщает BNS.

«Цены на услуги растут ежегодно, и особенно в данной ситуации, когда много неизвестности, никто не может прогнозировать дальнейшие тенденции туризма и авиационного сектора», – заявила на интернет-семинаре глава Novaturas Аудроне Кейните.

По ее словам, цены на поездки после кризиса могут вырасти из-за подорожания инфраструктуры и услуг авиакомпаний.

«Логично оценивать, что после таких кризисов мы не ожидаем падения цен. Напротив, наиболее вероятно, что инфраструктура и услуги будут адаптированы согласно новым требованиям, что повысит затраты, кроме того, много изменений в авиационном секторе», – комментировала А. Кейните.

«Предложений, вероятно, будет меньше, поэтому мы не ожидаем падения цен на рейсы», – сказала она.

Между тем Kidy Tour утверждает, что с завершением коронавирусного кризиса осенью поездки подешевеют – это будет вызвано снижением цены на нефть и возвращением прежнего спроса на услуги авиалиний и гостиниц.

«Уже сейчас в мире ощущается кризис, вызванный пандемией коронавируса, который сильно повлиял на покупательную способность и доходы людей, работающих во всех секторах. Из-за этих изменений в туристическом секторе низкие цены будут единственным способом вернуть привычных путешественников и создать спрос на поездки за границу», – говорится в комментарии, присланном BNS Kidy Tour.

Руководитель Kidy Tour Гвидас Аукштуолис утверждает, что «конкуренция между гостиницами за каждого путешественника будет как никогда острой, поэтому можно получить гостиницу более высокой категории по той же цене».

Помощь туристическому сектору

Бизнесу, пострадавшему от коронавирусного кризиса, правительство Литвы на минувшей неделе выделило дополнительную помощь. Туристическому сектору выделено 45 млн евро, а малым предприятиям с количеством работников до 9 человек – до 100 млн евро субсидий. Это предусмотрено в обновленном плане мер поощрения экономики и сокращения последствий коронавируса (COVID-19).

«Здесь я бы подчеркнул три аспекта, прежде всего выделение 45 млн евро на меры по обеспечению ликвидности и поощрению туристического сектора, выделение 52 млн евро на меры для ликвидности сельского хозяйства и 100 млн евро — на субсидии быстрого эффекта для микрокомпаний», – сказал на совещании Кабмина вице-канцлер правительства Лукас Савицкас.

Даже в случае благоприятного течения пандемии коронавируса и частичного снятия ограничений странами ЕС нынешний сезон будет сильно отличаться от всех предыдущих.

«Социальное дистанцирование – наиболее эффективная мера по снижению циркуляции коронавируса. Переполненных пляжей этим летом точно не будет. С соблюдением дистанции, то есть не на полную мощность будут работать рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы. Возможно, что авиакомпании сделают рассадку без третьего пассажира, они также будут осуществлять меньше рейсов», — пишет европейское издание Politico.

В итоге все это станет ударом по массовому туризму, который быстро рос в последние десятилетия и приносил Евросоюзу 400 млрд евро в год. По мнению экспертов, восстановления туристического сектора в Еврокомиссии ожидают не раньше 2021 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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