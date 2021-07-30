Каким будет новый учебный год?

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«С 1 сентября мы планируем вернуться в классы, к контактному обучению. Конкретные решения зависят от общей ситуации в Литве. Беспокоят рост числа новых случаев и замедление процесса вакцинации. Однако немного успокаивает тот факт, что уровень госпитализации не такой, какой был во время пика, и смертность снизилась, поэтому ситуация иная», – сказала LRT министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Об этом информирует BNS.

Глава министерства пояснила, что, когда нет карантина, ученики начальных классов должны обучаться только контактным образом. Для учеников 5-8 классов действуют уже другие требования. Дистанционное обучение должно занимать до 10% от общего количества уроков. У учеников 9-12 классов дистанционное обучение может занимать до 30% от общего количества уроков. Между тем во время карантина все эти требования утрачивают смысл. Тогда в силу вступают указы правительства и решения руководителя Центра управления экстремальными ситуациями.

Ю. Шюгждинене сказала, что на данный момент привиты около 10% учеников старше 12 лет. По словам министра, необходимо поощрять вакцинацию учителей, учеников и других членов школьных общин, поскольку это основной инструмент, который позволит детям безопасно вернуться в школы.

Министр акцентировала, что осенью безопасность в школах будет поддерживаться за счет тестирования. «Тестирование рекомендуется, каждая школа должна быть готова к выполнению этой рекомендации. Тестирование и проверка здоровья должны быть на первом месте», – подчеркнула Ю. Шюгждинене.

В новом учебном году планируется открыть около 2 тыс. гибридных классов. Это классы, в которых преподавание будет вестись по смешанной схеме, когда часть школьников учится в классе, а другие, например, по состоянию здоровья или иным причинам, – дистанционно. Для таких классов закупается специальное технически оснащенное оборудование, чтобы обеспечить качественное образование. Намечается, что гибридное обучение будет применяться, когда один или несколько учеников класса будут находиться на самоизоляции, т. е. это не будет массовым и постоянным явлением.

Общеобразовательные школы считают контактное обучение наиболее оптимальным способом организации обучения. Это подтвердил проведенный в начале июля Министерством образования, науки и спорта опрос администраций школ, в котором приняли участие 94 проц. общеобразовательных школ. Школы также хорошо оценивают обеспечение компьютерным оборудованием, доступность интернета. Более 40 проц. опрошенных общеобразовательных школ указали, что очень хорошо обеспечены средствами для дистанционной работы, а 32 проц. отметили, что технологическое обеспечение хорошее. Четверть школ заявляют, что при необходимости школа обеспечит всех работников и учащихся необходимыми ресурсами и позаботится о недостающем компьютерном оборудовании.

Как написал в социальной сети Facebook врач Национального онкоинститута онкоиммунолог Марюс Стрега, совет независимых экспертов, который консультирует правительство Литвы, считает, что, если начнется новая волна, переход на дистанционное обучение не будет приоритетом – это будет крайняя мера. «Тестирование и вакцинация детей не является требованием для участия в учебном процессе. Это официальная рекомендация, но решение самостоятельно будут принимать дети и их родители», – отметил он. Пока еще ждут решения вопроса обязательного ношения масок в школе – кому, какие и за чей счет. Также в качестве профилактики рекомендуют проветривать помещения.

Информация «ЛК», BNS