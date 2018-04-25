Какими будут социальные выплаты в 2020 г.

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Сейм Литвы подтвердил предложенный Правительством бюджет на следующий год. В силу вступит множество изменений.

Пенсии по старости вырастут на 8,1%, при этом средняя пенсия увеличится на 30 евро, а пенсия с необходимым стажем — на 32,5 евро и составит 397 евро.

С 1 января увеличатся «детские деньги» — с 50 до 60 евро, многодетным семьям и семьям с детьми с особенностями развития будут выделять по 100 евро за ребёнка. Эти деньги родители будут получать вне зависимости от доходов семьи. Ещё одно новшество заключается и в том, что со следующего года на сумму в 100 евро за ребёнка сможет претендовать большее количество детей из малообеспеченных семей. Напомню, что “детские” деньги в Литве выплачиваются более чем 500 тысяч детей, а дополнительные выплаты получают около 140 тысяч детей.

В следующем году планируется также повысить единовременные выплаты беременным женщинам, у которых нет достаточного стажа социального страхования, чтобы получить выплату по материнству из “Содры”. Такое единовременное пособие увеличится с 76 до 250 евро. Единовременные выплаты по материнству ежегодно получают в среднем около 5 тысяч женщин.

Изменения ожидаются и в области питания школьников. Если раньше бесплатное питание в школах получали дети любого возраста из малообеспеченных семей, то со следующего года бесплатные обеды будут получать все дошкольники и первоклассники. Это решение будет воплощаться в жизнь в два этапа — в январе и сентябре 2020 года. В настоящее время бесплатное питание предоставляется детям из малообеспеченных семей при условии, что семейный доход на человека в месяц не превышает 183 евро, не включая “детских” денег. В следующем году порог дохода, от которого будет положено бесплатное питание, повысится до 187,5 евро.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на странице Министерства социальной защиты и труда socmin.lrv.lt.

Подготовлено по материалам СМИ