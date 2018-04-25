Какой будет учеба в новом году

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Комитет Сейма по образованию и науке на своем заседании ознакомил с тремя возможными сценариями на следующий учебный год.

Согласно первому сценарию, все ученики и учителя в сентябре вернутся в школы. Второй сценарий будет означать смешанное обучение, когда школьники в зависимости от обстоятельств смогут работать и в классе, и дома. Третий сценарий предполагает, что дети вовсе не вернутся в школы и учебный процесс будет продолжаться дистанционно.

Пока что симпатии склоняются в сторону второго, смешанного варианта. Однако решение о том, как будет выглядеть учебный процесс в следующем году, будет принимать правительство Литвы в начале учебного года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ