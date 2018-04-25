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TOP,Новости,Энергетика

Правительство создало условия для развития морской ветровой энергетики

Nuotrauka pixabay.com

Литва планирует в 2023 году объявить первый аукцион на строительство в Балтийском море ветровых электростанций, поэтому правительство в понедельник приняло важные решения в рамках подготовки к строительству ветрового парка в море. В настоящее время у страны нет морских ветровых парков.

Кабмин обсудил предложение развивать ветровой электропарк мощностью 700 мегаватт в один этап до 2030 года.

«Решение необходимо для создания правовых условий процедурам планирования (…) Предлагается установить, что будет верным организовать конкурсы для для электростанций морского ветра мощностью до 700 мегаватт до 2030 года, а также определить места, где полезно это делать с точки зрения экономической и социальноэкономической», — сообщил на заседании Кабмина министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Минэнергетики поручено подготовить проекты законов, регламентирующие помощь электростанциям и схемы их подключения к электросетям. Также Litgrid предложено начать подготовительные работы для подключения будущих электростанций к сетям. 

Правительство, кроме того, в понедельник в общем одобрило и концепцию развития ветровых электростанций на территории Литвы, согласно которой строительство будет идти в 2023-2028 годах, а производство электроэнергии могло бы начаться 2028 году. 

«Это 131 квадратный километр, на котором можно развивать ветровую энергетику. На этой территории можно строить парк ветровых электростанций, которые смогут производить до четверти необходимой Литве электроэнергии. Данный проект сможет привлечь более 1 млрд евро инвестиций», — заявил замминистра энергетики Ритис Кевелайтис.

Он также добавил, что Минэнергетики представит поправки до 1 июня и, вероятно, они будут приняты в Сейме в октябре.

Морской ветровой парк мог бы обеспечить производство 2,5-3 ТВт в год (годовая потребность Литвы составляет 11 ТВт). 

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