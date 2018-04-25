Региональный разрыв – поможет ли кризис его уменьшить?

Фото swedbank.lt

Люди, живущие в столице, зарабатывают в среднем на четверть больше, чем жители, например, Таураге или Мариямполе. В Утянском уезде, который находится менее чем в 100 километрах от Вильнюса, уровень безработицы самый высокий в Литве. Вопрос о разрыве на региональном уровне, который анализировался более десяти лет, стал одной из самых сложных задач не только для политиков в Литве, но и во многих других странах.

И хотя Литва – маленькая страна, между регионами существуют значительные различия, которые со временем углубляются. Однако, как это ни странно, нынешний кризис дает массу возможностей для решения давних региональных проблем. Вопрос в том, сможем ли мы ими воспользоваться.

Безвыходная ситуация в регионах?

За последнее десятилетие Литва при поддержке Европейского союза на улучшение региональной инфраструктуры потратила миллионы евро. В регионах мы видим реновированные дома и мощеные тротуары, отличные общественные пространства. Как бы то ни было, разрыв между тремя ведущими регионами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды и остальной Литвой продолжает расти. Эти три округа генерируют около трех четвертей валового внутреннего продукта страны.

Анализируя параметры неравенства доходов, наиболее выделяется столица. Здесь жители зарабатывают на 10 процентов больше, чем в остальных частях Литвы, а разница составляет почти 100 евро «на руки». Тем не менее, если посмотреть на отдельные регионы и особенно на небольшие города, пропасть в доходах только увеличивается.

Например, у жителей Таураге зарплаты более чем на 200 евро меньше, чем они получили бы в столице страны. Примерно такая же разница существует для жителей Мариямполе и Утяны.

Правда, эти различия не так велики при оценке покупательной способности жителей разных городов – цены на жилье и многие профессиональные услуги в Вильнюсе намного выше, чем в небольших городах. Однако разрыв растет с каждым годом, что тесно связано с повышенным риском бедности, который является самым высоким в Утянском и Мариямпольском регионах Литвы.

Замкнутый круг

Если в течение десятилетия выделялись миллионные средства на региональное развитие, то почему ситуация не меняется? Здесь важно отметить, что проблема регионов – это вызов не только для нашей страны. Она остро стоит во многих странах мира, и решить ее достаточно сложно.

Экономист Пол Кругман считает, что продуктивность – это не все, но в долгосрочной перспективе это почти все. В трех крупнейших городах Литвы продуктивность населения почти в два раза выше, чем в остальных регионах. Это показывает, что большинство предприятий, создающих высокую добавочную стоимость, сосредоточены в крупных городах или вблизи них.

Прежде всего это связано с тем, что сокращение численности трудоспособного населения в небольших регионах затрудняет привлечение инвестиций. Только Вильнюсский уезд получил более 70 % всех прямых иностранных инвестиций в страну, а Вильнюсский, Каунасский и Клайпедский уезды вместе привлекли более 90% всех иностранных инвестиций. Между тем Таурагский уезд не получил даже полпроцента инвестиций.

Также важно, что нехватка инвестиций и рабочих мест не способствует росту заработной платы, и город не может привлекать молодых специалистов. При отсутствии таковых сложно ожидать как внутренних, так и иностранных инвестиций, поскольку компаниям нужны квалифицированные специалисты.

Так образуется замкнутый круг. Регионы не могут адаптироваться и открывать новые источники роста в глобальном и все более автоматизированном мире, поэтому разрыв только увеличивается с каждым годом.

Бедные регионы бедны не потому, что там в бедности проживает много людей, а потому, что меньшая часть населения получает высокий доход.

Какие возможности предлагает этот кризис?

Это может показаться парадоксальным, но нынешний кризис является довольно уникальной возможностью для многих регионов. С растущим скептицизмом по поводу глобализации и максимально упрощая цепь поставок все больше компаний в Европе захотят перенести производство к себе поближе.

Литва, где заработная плата все еще отстает от среднего показателя по Западной Европе, может оказаться в центре внимания инвесторов. Однако это требует более ясной роли государства в создании благоприятных условий для будущего этих инвестиций.

Кроме того, это и изменившийся характер работы, когда значительная часть городских жителей, получающих высокие доходы, работает удаленно, что дает возможность работать в любом месте, где есть подключение к интернету. Таким образом, вполне вероятно, что эти работники будут проводить больше времени не в городах, как обычно, а подальше от их шума — в пригородах или небольших городках.

Наконец, регионам, ориентированным на туризм, для увеличения потока туристов в небольшие города не только в течение летнего сезона недостаточно красивых улиц и парков, но необходимо наличие отелей и объектов общественного питания, а также другой инфраструктуры. Это устранит зависимость от сезонности и позволит местным жителям получать стабильный доход в течение всего года.

Два направления для регионов

Проблема регионального разрыва глубока, и нет единственного легкого способа ее решения. Однако это время предоставляет довольно неожиданный шанс регионам, которые могут воспользоваться одним из двух – привлечь инвестиции в промышленность или развивать инфраструктуру туризма и отдыха, которой до сих пор не хватает в небольших городах.

В создании городской идентичности и привлечении инвестиций не следует ожидать поддержки только центральной власти или Европейского союза – очень важна роль муниципальных советов и администраций, а также энтузиазм и инициатива местных предприятий и общин.

Грета ИЛЯКИТЕ, экономист Swedbank

Фото swedbank.lt