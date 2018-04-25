В Литву на заработки

Фото pixabay.com

С отменой карантина работникам из Украины и Беларуси будет проще приехать в Литву. По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины Гудзинскайте, теперь в Литву смогут приехать не только те иностранцы, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и те, которые получат национальные визы в связи с работой.

«Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную визу на основе трудоустройства. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы на основе трудоустройства», – сказала Э. Гудзинскайте информационному агентству BNS.

«Послабление заключается в том, что можно будет приехать с рабочими визами», – подчеркнула она.

У перевозчиков перебоев не было

Глaва Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечисловас Атрошкявичюс говорит, что у перевозчиков особых проблем из-за карантинных ограничений не было.

По его словам, это объясняется тем, что большинство работающих в транспортном секторе Литвы украинцев и белорусов имеют постоянный вид на жительство в стране, поэтому им было разрешено пересекать границу.

«Возможно, проблемы были у новых работников, которые хотели приехать, оформить новые визы. Временно не работали наши консульства, не принимали новые документы. Но те, у кого были трудовые договоры, приезжали в Литву как на постоянное место работы, на них ограничения не распространялись», – сказал он.

Строителей уехало немного

Похожая ситуация была и в строительном секторе – глава Литовской строительной ассоциации Далюс Гядвилас говорит, что после объявления карантина из страны выехала лишь небольшая часть рабочих, а те, у кого были рабочие визы, остались в Литве.

«Иностранцы, у которых были рабочие визы, в большинстве своем остались в Литве, видимо, им было непросто получить визы, к тому же была работа», – сказал BNS Д. Гядвилас.

По его словам, много частных проектов в строительстве сейчас остановлено, а у предприятий есть работа только на тех объектах, что были начаты ранее.

Поэтому, объясняет Д. Гядвилас, возникает риск того, что до конца лета эти проекты будут закончены, и если не появятся новые, то строительному сектору страны не только не нужны будут новые рабочие, но и вообще возникнет избыток рабочей силы.

Со слов Д. Гядвиласа, в строительном секторе Литвы работает сравнительно немного рабочих из Беларуси и Украины – в конце прошлого года их было 100-110 тыс., а легально работающие белорусы и украинцы составляли всего около 2,5 тыс.

По его словам, обеспечить безопасность во время эпидемии на стройках не очень сложно, потому что большая часть работ проводится на открытом воздухе, а сами строители усвоили уроки карантина, все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Если возникнет вспышка заболевания в таком коллективе, то договор практически может быть не выполнен, так что строители этого боятся, и руководство уделяет этому большое внимание, есть даже распоряжение не ездить общественным транспортом, а пользоваться автомобилем», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ