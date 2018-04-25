Жизнь после карантина

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

С 17 июня в Литве перестал действовать режим карантина, теперь страна как минимум месяц будет жить в условиях экстремальной ситуации третьего уровня. А что это значит? Это значит, что пока мы должны будем соблюдать определенные требования.

«Скорее, само слово «карантин» всех раздражает, нежели какие-то особые меры. Мы и так сделали много послаблений, ограничений осталось совсем немного», – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига информационному агентству BNS, отвечая на вопрос, чем экстремальная ситуация будет отличаться от карантина.

Не обязательные, но рекомендательные

Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца – с 16 марта по 16 июня.

После его окончания немного смягчены требования к индивидуальной защите – она больше не является обязательной, а лишь рекомендуется в магазинах, общественном транспорте, офисах, на мероприятиях.

«Надеемся, что люди будут соблюдать рекомендации и ответственно себя вести, но, наверное, кто-то осмелеет и откажется от масок. Кроме того, не осталось ограничения времени работы ночных заведений общественного питания», – сказал А. Вярига.

Министерство здравоохранения напоминает, что рекомендуется по-прежнему заботиться и личной гигиене и об окружающих, а также надевать маску в общественном транспорте, на мероприятиях в закрытых помещениях и других местах, где нет возможности сохранять безопасную дистанцию между людьми.

Также рекомендуется по возможности перенести личные праздники, а при их проведении ограничиться лишь ближайшим окружением.

В праздниках нельзя участвовать лицам с признаками инфекций верхних дыхательных путей или тем, для кого обязательна изоляция.

Теперь мы сможем свободно передвигаться в другие страны. Контроль остается только в аэропортах и в морском порту. И он будет усиливаться, так как количество приезжающих людей в Литву, туристических групп — увеличится. Поэтому специалисты рекомендуют отложить необязательные поездки, как местные, так и зарубежные.

Минздрав напоминает, что особую осторожность должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями и старшего возраста.

После контакта с инфицированным коронавирусом человеком, как и раньше, обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней и наблюдать за своим здоровьем.

В Литву можно приехать из 28 стран

В Литву без каких-либо ограничений по-прежнему можно приехать из 28 стран, список которых был обнародован на прошлой неделе.

С 22 по 28 июня в Литву из-за высокой заболеваемости коронавирусом еще не могут приехать иностранцы и проживающие на законном основании лица из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства.

Граждане Литвы, как и ранее, могут приехать из любой страны.

Возвращающиеся и приезжающие из стран, где заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, изоляция рекомендуется, но не является обязательной.

Для людей с симптомами (температура, кашель, затрудненное дыхание) или для тех, кому нужен бюллетень о временной нетрудоспособности, обязательна двухнедельная изоляция.

Без ограничений можно приехать из Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, с Кипра, из Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

По сообщению Министерства здравоохранения Литвы, наиболее затронутыми коронавирусом считаются 47 государств.

Из этого списка вычеркнуты: Афганистан, Андорра и Гибралтар, однако в нем появилось пять новых государств: Бангладеш, Гватемала, Израиль, Мавритания, а также Сент-Винсент и Гренадины.

В списке: Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Центральноафриканская Республика, Чили, Доминика, Джибути, Эквадор, Габон, Гватемала, Гондурас, Ирак, Иран, Израиль, Великобритания, США, ОАЭ, Каймановы острова, Катар, Колумбия, Кувейт, Мальдивы, Мавритания, Мексика, Молдавия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, ЮАР, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Суринам, Северная Македония, Швеция и Кабо-Верде.

Для возвращающихся и приезжающих из этих стран самоизоляция не обязательна, но рекомендуется.

Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована. Однако, если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.

Информация «ЛК», BNS