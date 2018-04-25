Очереди к врачам

Фото BFL

Очередь пациентов к врачам в некоторых больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед.

Пациенты также надеются, что в ближайшее время в больницах начнут наконец делать плановые операции, приостановленные по причине карантина. Между тем медучреждения жалуются на хаотичные требования и ограничения со стороны Министерства здравоохранения. Особенно негативно карантин повлиял на лечение пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями.

Сложная ситуация складывается и в региональных больницах. Причина этого — рекомендация Минздрава избегать одновременной работы в нескольких медучреждениях: в региональных больницах не хватает персонала.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ