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Калининград: миграционные потоки

Фото pixabay.com

За десять лет в ближайший к Литве российский регион – Калининградскую область из других государств переехали 45329 человек, большинство из них – из стран СНГ.

Миграционный прирост из Литвы в Калининградскую область за десять лет составил 518 человек, из Латвии – 400, из Эстонии – 84, сообщает статистическое управление региона Калининградстат.

Данные представлены за период с 2009-го по 2018 год. Согласно им, всего в регион переехали 45329 человек, при этом более 44 тысяч – из стран СНГ. Первое место по количеству переселенцев занимают граждане Казахстана – 18907 человек. За ними идут жители Узбекистана (7009) и Киргизии (5907). Из Украины и Армении в Калининградскую область прибыли 5067 и 2546 мигрантов соответственно.

Литва среди стран не СНГ лидирует по миграционному приросту. Из Грузии в Калининградскую область уехали 118 человек. Самый большой отрицательный показатель наблюдается по Германии: за десять лет туда переехали 2139 человек, а вернулись только 1960.

Подготовлено  литовскими СМИ

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