Кандидатом в Общий суд ЕС от Литвы избран генпрокурор Э. Пашилис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис в результате организованного Минюстом конкурса был отобран кандидатом на позицию судьи Общего суда Евросоюза.

Эту информацию подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, возглавлявшей отборочную комиссию.

По словам министра, в отборочную комиссию вошли представители сейма, правительства, Судейского совета, а кандидатуру Э. Пашилиса одобрило основное большинство.

«Не совсем единогласно, но почти», – сказал он, отвечая на вопросы о результатах голосования.

Министерство юстиции выдвинет кандидатуру Э. Пашилиса на утверждение правительства, эту кандидатуру также должны будут одобрить президент Гитанас Науседа и сейм. В объявленном на минувшей неделе отборе приняли участие шесть претендентов.

«Президент должен будет решить, я немного общался с советником, вроде бы отзывы положительные, но я не могу сказать или подтвердить, что утвердят. Президент оценит все «за» и «против» и примет решение», – сказал Э. Янкявичюс.

По мнению министра, если президент утвердит кандидатуру Э. Пашилиса, то, скорее, всего, одобрять его придется уже сейму нового созыва.

После того, как Литва утвердит Э. Пашилиса кандидатом, его должен будет оценить и находящийся в Люксембурге оценочный комитет.

Сейчас в Общем суде ЕС работает избранный с одобрения сейма в прошлом году бывший судья Верховного судья Литвы Римвидас Норкус, а также Виргилиюс Валанчюс. Хотя срок полномочий последнего судьи завершился в декабре прошлого года, не было согласия по новому кандидату, и он работает до сих пор.

До сих пор были отклонены два кандидата в Общий суд – утвержденную в январе прошлого года кандидатуру бывшего тогда судьей Конституционного суда Гедиминаса Месониса отклонил оценочный комитет в Люксембурге. Между тем, выдвинутый правительством в июле прошлого года еще на один срок В. Валанчюс был отклонен президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Общий суд ЕС рассматривает иски по правовым актам ведомств ЕС, среди них – иски государств против Еврокомиссии. Судьи в этот суд назначаются на шесть лет.

Э. Пашилис был назначен генпрокурором Литвы на пятилетний срок полномочий в конце декабря 2015 года. До этого он 15 лет работал судьей Укмергского районного суда, пять из этих лет – председателем этого суда.