Караимы в Литве: когда важна традиция

По словам Карины Фиркавичюте, председателя Литовской караимской культурной общины, их община никогда не была большой, на нее влияли общие тенденции, как и на все общество в целом.

«Я думаю, что основная причина (сокращения общины. – Ред.) общая – уменьшение количества детей, старение общества. Общие тенденции чрезвычайно актуальны и для караимской общины. Поскольку эта община никогда не была большой, в нем эти тенденции просматриваются еще ярче и болезненнее», — сказала BNS К. Фиркавичюте.

Кроме того, с увеличением числа смешанных браков некоторые дети перестали причислять себя к караимам.

На момент опроса в Литве проживали 75 караимских и 43 смешанные семьи.

Представители этой этнической общины выделяются своим языком и религией. Караимский язык относится к северо-западной (кыпчакской) группе тюркских языков. На нем говорят всего 30 человек в мире, и все они живут в Литве. Караимский язык находится в списке исчезающих языков ЮНЕСКО.

По данным Департамента статистики, в этом году менее десятой части опрошенных заявили, что умеют говорить и писать по-караимски. Большинство из них выучили язык дома.

С другой стороны, в ходе опроса 46% считали караимский язык своим родным, 42,2% – литовский язык и 10,2% – русский.

«Очевидно, что большинство людей, указавших, что их родным языком является караимский, не знают его, но сохраняют в своем сознании его как традиционную ценность. На мой взгляд, это важные факты, свидетельствующие о том, что традиция – вещь крайне важная и значимая, которая приходит с кровью, и даже при таких сложных и сильных факторах в сегодняшнем мире все же можно сохранить традиционное отношение и восприятие своей идентичности», — сказала К. Фиркавичюте.

По ее словам, община вкладывает много сил в обучение языку: выпускаются учебники, методические материалы, проводятся еженедельные уроки, лагеря и так далее.

Как и 25 лет назад, большинство караимов проживает в Вильнюсе, Тракай и Панявежисе.

В этом году исполняется 625 лет со дня поселения караимской общины в Литве. Сейм объявил 2022 год Годом литовских караимов.

Информация «ЛК», BNS