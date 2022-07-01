Обвинения в жестоком обращении с беженцами

Согласно отчету правозащитников, люди жаловались на унижения со стороны властей и бесчеловечные условия содержания в тюрьмах.

«Литовские власти месяцами произвольно удерживают тысячи людей под стражей в захудалых военных центрах, где они подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения», – говорится в докладе Amnesty.

«Им отказывают в доступе к справедливым процедурам предоставления убежища, вынуждая их «добровольно» вернуться в страны, из которых они бежали», – пишут правозащитники.

Одновременно Amnesty обвинила Евросоюз в пассивном отношении к действиям литовских властей, сообщает dpa.

Тем временем министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что представленный Amnesty International в понедельник отчет об обращении литовских учреждений с нелегальными мигрантами не дает оценки ситуации.

«Не дана оценка контексту самой ситуации, так как это не просто миграционный процесс и это не беженцы, которые бегут от войны, а задействуются совсем другие механизмы, это гибридная атака, организованная белорусским режимом», – заявила журналистам глава МВД.

Отвечая на критику организации о том, что мигрантов содержат в ужасающих условиях в центрах регистрации иностранцев, А. Билотайте сказала, что в связи с их внезапным наплывом было невозможно найти подходящую инфраструктуру.

«Это обусловлено экстремальной ситуацией, когда такое большое количество людей прибыло в Литву одновременно с помощью белорусского режима, и, конечно, не было никакой инфраструктуры, все нужно было создавать, не так просто было найти места, были разные возражения при выборе тех или иных мест», – сказала министр.

Она также утверждала, что прежняя система предоставления убежища создавала возможности для злоупотреблений.

«Ею просто было очень легко злоупотреблять, у нее были определенные пробелы. Мы должны были четко сказать, что нам нужны перемены, чтобы процессы, используемые белорусским режимом, не были использованы против нас», — сказала она.

Между тем правозащитная организация утверждает, что литовские учреждения не применяли надлежащий процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, препятствовали доступу просителей убежища к необходимым доказательствам, она также оценила систему юридической помощи как обман.

А. Билотайте отмела критику организации о том, что выдворение мигрантов на границе является незаконным в соответствии с международным правом и законодательством Евросоюза.

«Процедуры работают, и люди используют эти процедуры, они точно не противоречат требованиям ЕС», — сказала она.

Отчет основан на данных, полученных во время визита представителей Amnesty International в Литву с ноября 2021 года по май 2022 года.

Они опросили 47 мигрантов и посетили центры регистрации иностранцев в Мядининкай и Кибартай.

По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в пяти литовских центрах регистрации иностранцев проживает около 2 600 мигрантов. Из всех полученных заявлений о предоставлении убежища было предоставлено убежище 3-4% иностранцев. 130 иностранцев получили убежище в Литве, начался процесс их интеграции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ