Представлены замечания по калининградскому транзиту 

Лидеры страны, собравшиеся в Президентском дворце, согласовали «основные принципы и основополагающие установки» в консультациях с ЕК.

По словам И. Шимоните, комиссия еще готовит документ, а у Литвы была возможность в минувшие выходные представить замечания к нему.

«Литва сделала ряд замечаний комиссии сейчас, так как работа идет, я бы не хотела больше комментировать», – заявила премьер-министр журналистам в Сейме.

По ее словам, ЕК прислала документ, который, по мнению литовских представителей, «имеет много неясностей и создает дополнительные проблемы».

«Мы обратили внимание Еврокомиссии на все эти проблемы», — добавила И. Шимоните.

В рамках вступивших в силу полторы недели назад санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ через свою территорию, ссылаясь на разъяснение ЕК.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

В ответ на это ЕК в настоящее время готовит обновленное руководство по санкциям.

По словам премьер-министра, одним из решаемых вопросов является их применение к разным группам санкционных товаров.

«Несогласованных позиций быть не может, потому что, на наш взгляд, разницы нет — положения регламента отличаются для разных товаров лишь постольку, поскольку переходные периоды заканчиваются в разные сроки», — сказала она.

Уступки Еврокомиссии по санкциям на транзит некоторых товаров через Литву между Россией и Калининградской областью РФ вызовут дополнительные юридические проблемы, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я бы не называл это документом, это скорее размышления. Самые большие проблемы были бы, если бы эти размышления превратились в юридический документ, юридические разъяснения ЕК, тогда, на наш взгляд, они создали бы дополнительные юридические проблемы», — сказал во вторник радиостанции LRT Г. Ландсбергис.

Москва угрожает отключить Литву от БРЭЛЛ

В связи с угрозами Москвы в ответ на остановленный транзит некоторых товаров в Калининград отключить Литву и другие страны Балтии от общей с Беларусью и Россией энергетической системы БРЭЛЛ литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что цель Литвы сейчас – как можно скорее синхронизировать свои электросети с Европой.

Эксперт по энергетике Ритас Стасялис говорит, что вероятность отключения Литвы от БРЭЛЛ реальна и что это может стать шансом для Литвы присоединиться к европейским сетям раньше, чем планировалось.

По словам Д. Крейвиса, страны Балтии больше не торгуют электроэнергией с Россией и Беларусью, поэтому через них нет реальных физических потоков кольца БРЭЛЛ.

«Мы уже опровергли созданный Россией нарратив о том, что наша энергосистема не может функционировать без российских энергоресурсов: сегодня Литва не платит России ни копейки за энергоресурсы. Торговля электроэнергией с Россией и Беларусью остановлена, а значит, фактически ликвидированы физические потоки кольца БРЭЛЛ через страны Балтии», — сказал Д. Крейвис в комментарии для BNS.

Он подчеркнул, что важнейшей целью Литвы сейчас является реализация проекта синхронизации энергосистемы с Европой раньше, чем планировалось. Намечено завершить его к концу 2025 года.

По словам министра, страна уже взяла на себя большую часть управления литовской системой: реализовала важнейшие проекты синхронизации – межсоединение с Польшей, операторы трех стран отказались от системных услуг из России, и система уравновешивается совместными силами, завершены другие проекты, необходимые для энергетической безопасности.

Д. Крейвис ранее говорил, что, для того чтобы страны Балтии к 2025 году синхронизировали свои электросети с континентальной Европой и отключились от кольца БРЭЛЛ, одной из важнейших задач является испытание изолированной системы и установка 200-мегаваттных накопителей (четырех батарей общей мощностью 200 мегаватт) к концу этого года.

Кроме того, Литве еще необходимо установить три синхронных компенсатора – их планируется оборудовать в 2023-2024 годах, ждет своей очереди и самый крупный проект синхронизации – строительство подводной перемычки Harmony Link, договор о ее проектировании и подряде предполагается подписать в этом году.

Эксперт по энергетике Р. Стасялис говорит, что вероятность отключения Литвы от БРЭЛЛ есть – по его словам, это дает возможность для Литвы подключиться к европейским сетям раньше, чем планировалось, как это сделала в марте Украина, подвергшаяся нападению России.

«Есть такая возможность, ею пугают или упоминают о ней уже два-три года. С другой стороны, известно, что своего рода шоковая терапия позволила Украине в марте синхронизироваться с Европой. Так что я не вижу серьезных препятствий для подключения», – сказал BNS Р. Стасялис.

По его мнению, в результате внезапного отключения стран Балтии от БРЭЛЛ литовская электросистема не избежит последствий, но, каких именно, он не уточнил. Р. Стасялис подчеркнул, что ускорять процесс нужно и из-за возможных попыток России вести переговоры с Европой об интеграции Калининградской области и вовлечь Сообщество в длительный процесс переговоров и консультаций, которого следовало бы избежать.

«Я не сомневаюсь, что Россия будет пытаться каким-либо образом интегрировать Калининградский регион в этот процесс. Есть всякие нюансы, от мыслей об интеграции всего региона в континент до таких идей, как какая-то специальная линия между Беларусью и Калининградом. Сегодня такой возможности можно было бы избежать», — сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ