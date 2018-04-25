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Карантин выходного дня в Украине поможет избежать жесткого локдауна

Фото Президентуры

В Украине временный карантин в выходные дни поможет избежать жесткого локдауна, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Временный режим карантина в выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого роста числа больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение числа коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим», — сказал глава украинского государства во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что в стране заметно увеличивается количество людей в масках, так как украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мероприятиям.

За все время пандемии в Украине заболели 469 018 человек.

belta.by

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