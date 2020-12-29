Карантинные послабления можно ожидать не ранее второй половины января– И. Шимоните

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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в ближайшее время правительство не намерено корректировать карантинные правила, смягчать их, а если распространение коронавируса снизится, то можно надеяться на это не ранее, чем во второй половине января.

«Я полагаю, что не будет много оснований рассматривать послабления в начале января, но если сохранится позитивная динамика, и мы точно будем видеть ее в течение нескольких недель, то тогда где-то во второй половине января можно будет говорить о какой-то части ограничений, точно не об отзыве всех ограничений», – сказала премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, объективной оценке эффекта введенных ограничений, включая запрет на мобильность населения, мешают и праздничные дни, в которые было выполнено меньше тестов. Поэтому реально оценить положение можно будет только в начале января.

Карантинный режим введен до 31 января, в этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. До 3 января действует более строгий запрет на выезд из самоуправления проживания без необходимости, в автомобиле разрешено перемещаться членам одной семьи или не более, чем двум лицам, не проживающим вместе.