ВОЗ спрогнозировала новые мутации COVID-19

ВОЗ прогнозирует, что коронавирус продолжит мутировать, но обещает внимательно следить за новыми штаммами. Об этом заявили в организации.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, мутации COVID-19 являются естественным процессом.

«Мутации продолжатся, мутации — это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи», — сказала Ван Керкхове.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.

Напомним, что ранее глава ВОЗ предупредил, что пандемия COVID-19 — не последняя. Эпидемии являются жизненной реальностью, поэтому необходимо строить мощные системы здравоохранения, считают в организации.