Карта «горячих» точек

Из-за сильного снегопада на прошлой неделе электроэнергии лишились десятки тысяч потребителей, поэтому в ближайшие несколько недель будет создана карта самых проблемных или «горячих» точек, заявил министр энергетики.
Дайнюс Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередачи с воздушных на кабельные в этих точках.
«Мы попросили у группы ESO, чтобы была подготовлена карта так называемых красных точек, где велика вероятность, что от стихийных бедствий пропадет электричество и из этой точки идет питание большому количеству людей», – заявил министр после встречи с главой электро- и газораспределительной компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Миндаугасом Кейзерисом.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ