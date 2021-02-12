Карта «горячих» точек

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Из-за сильного снегопада на прошлой неделе электроэнергии лишились десятки тысяч потребителей, поэтому в ближайшие несколько недель будет создана карта самых проблемных или «горячих» точек, заявил министр энергетики.

Дайнюс Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередачи с воздушных на кабельные в этих точках.