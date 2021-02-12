В ожидании экономического рывка

Следующие два месяца будут критическими месяцами ожидания для компаний и их сотрудников. Существует высокая вероятность того, что потребление домашних хозяйств быстро восстановится во втором квартале после снятия ограничений, так что после карантина у бизнеса снова будет много работы. Однако карантинные меры сказываются на финансовом положении компаний, поэтому государственный сектор должен внимательно следить за температурой бизнеса и без промедления принимать решения о дополнительном стимулировании, если ограничения будут сняты намного позже. Как и прежде, мы рекомендуем применять целевые стимулы, такие, как субсидии, и осторожно оценивать предложения о различных новых налоговых льготах. Мы прогнозируем, что дефицит бюджета госсектора в этом году превысит 7% ВВП страны, но не следует драматизировать ситуацию. Уже очевидно, что рассмотрение бюджета на 2022 год будет сложным, поскольку опыт показывает, что после скачка бюджетного дефицита сложно быстро вернуться к сбалансированности доходов и расходов.

Безработица скоро достигнет пика

Государственная помощь предприятиям и частным лицам была одной из причин, почему в прошлом году экономика так хорошо выдержала удар пандемии. С начала этого года улучшение условий выплаты субсидий работодателям за время простоя также является одной из щедрых мер, позволяющих избежать более серьезных проблем на рынке труда. Согласно прогнозам, в начале года безработица несколько возрастет. Средний уровень ее в 2021 году достигнет 9,1 процента и составит на 0,4 процентных пункта выше, чем в прошлом году. Хотя в следующем году безработица резко упадет до 7,7 процента, все же к допандемическому уровню быстро она не вернется.

Мы оставили без изменений ноябрьский прогноз роста средней заработной платы — в этом году зарплата должна вырасти на 4,5 процента, а в следующем она должна вырасти на 6 процентов. Предполагаем, что в этом году заработная плата людей, работающих в государственном секторе, будет расти чуть быстрее 5 процентов, а в частном секторе — примерно на 4 процента. Тем не менее, более низкие, чем в прошлом году, зарплаты не должны испугать торговцев и поставщиков услуг. В 2020 году уровень сбережений населения вынужденно подскочил, поэтому со второго квартала этого года снова сможем увидеть весенний эффект пружины, когда население начнет быстрее тратить накопленные средства, особенно те, чье финансовое положение за год не изменилось. Кстати, в этом году пенсия по старости растет даже быстрее, чем в прошлом, что тоже не может не радовать торговцев.

В этом году цены в Литве будут расти быстрее

Прогноз изменения цен в стране остается неизменным с ноября. В 2021 году среднегодовая инфляция по согласованной корзине потребительских цен должна составить 2%, или будет значительно выше, чем в 2020 году, когда она достигала 1,1%. С другой стороны, 2% инфляция для Литвы не особо высокая. Мы прогнозируем, что годовая инфляция все еще будет близка к 0% в январе и феврале, но уже в марте будет выше 1%. Инфляция в ближайшее время усилится в основном за счет изменения цен на сырье: рост цен на энергоносители (природный газ, нефть) и сельскохозяйственную продукцию (пшеница, кормовые культуры). Во второй половине года, если ожидания восстановления экономики оправдаются, цены на услуги также будут расти быстрее.

Среди промышленных компаний пока преобладают умеренно позитивные настроения. Промышленность может немного замедлиться из-за того, что спрос на промтовары может снова несколько снизиться из-за введения жестких ограничений c важными для наших экспортеров странами, но нет никаких сомнений в том, что изменения в промышленном производстве будут позитивными в этом году. Инвестиции промышленных компаний за последний год упали, но в этом году компании уже должны быть намного смелее в планировании и реализации планов развития, особенно когда геополитическая ситуация более благоприятна для наших промышленных компаний. Больше вопросов возникает о перспективах нашего транспортного сектора в этом году. За последние пять лет развитие грузовых компаний ускорило рост ВВП Литвы. Хотя в этом году инвестиции в этот сектор восстановятся, темпы роста, к которым мы привыкли, вряд ли вернутся в ближайшие годы.

Уже прошлый год показал, что ситуация с пандемией труднопредсказуемая, поэтому и экономические прогнозы будут меняться.

Тадас ПОВИЛАУСКАС, экономист банка SEB