Когда согласья нет

В копилку спорных вопросов между балтийскими сестрами, к примеру, таких, как транзит грузов, строительство скоростного железнодорожного пути Rail Baltica, добавилась и позиция по отношению к БелАЭС.
Несмотря на принципиальную позицию Литвы по вопросу АЭС в Островце, литовскому правительству не удается достигнуть компромисса в переговорах с соседями. После того, как министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на минувшей неделе заявил, что Литва за производимую Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергию уже заплатила 4 млн евро, некоторые эксперты выразили сомнения в этом утверждении, а импортеры российской электроэнергии отрицают торговлю белорусской энергией, сообщает BNS. По его данным, половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на БелАЭС.
Д. Крейвис отметил, что физически белорусская электроэнергия поступает через литовско-белорусскую перемычку ЛЭП, однако даже если Литва не торгует ею, то такое же ее количество закупается в Латвии, которая импортирует электроэнергию из России.
Латвийские власти считают, что, возможно, Д. Крейвис, путает физические и коммерческие потоки. Литовский регулятор энергосектора пока не ознакомился с данными, предоставленными министром, однако предупредил, что при нарушении закона о торговле электроэнергией виновным будут грозить санкции.
Эксперт в сфере энергетики, бывший председатель Комиссии по регулированию и ценам в энергетике Видмантас Янкаускас считает, что в данном случае следует смотреть на то, кто с кем заключил договоры, но он подчеркнул, что по нынешним мощностям БелАЭС производит достаточно малую долю совокупного портфеля производства в Беларуси.
«Речь идет о том, что мы и латыши закупили электроэнергию у России, и эта электроэнергия была не российская, а белорусская. Когда мы говорим о таких фактах, мы учитываем, у кого с кем договор. С россиянами или с посредником, который закупил электроэнергию у России, есть ли там действительно электроэнергия из Беларуси» – пояснил BNS В. Янкаускас.
«БелАЭС составляет 5%, возможно, 10% всей электроэнергии, производимой в Беларуси. Это небольшая часть, у них достаточно и других электростанций, работающих на газе», – сказал он.
Российскую электроэнергию в Латвию импортирует дочерняя компания «Интер РАО» — Inter RAO Latvija. По словам представителя Inter RAO Lietuva Юозаса Рузгиса, всю электроэнергию компания закупает в России, «в договорах прописано, что это электроэнергия, производимая в России, она продается на Рижской бирже».
«Интер РАО» подтвердило BNS, что в январе избыток белорусской электроэнергии был экспортирован в Украину. Оператор сети электропередачи этой страны «Укрэнерго» указал, что с 13 января, когда первый реактор БелАЭС начал действовать в обычном режиме, электроэнергию стали экспортировать в Украину.
Между тем представитель латвийского правительства утверждает, что, согласно утвержденной осенью прошлого года регуляторами Латвии и Эстонии трехсторонней методике торговли электроэнергией с третьими странами, торговля белорусской электроэнергией в Латвии невозможна. Литва не утвердила эту методику. «По тому, как на сегодняшний день разработана методика, она не предотвращает путь белорусской электроэнергии», – сказал председатель литовского регулятора – Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ