Когда согласья нет

Эксперт в сфере энергетики, бывший председатель Комиссии по регулированию и ценам в энергетике Видмантас Янкаускас считает, что в данном случае следует смотреть на то, кто с кем заключил договоры, но он подчеркнул, что по нынешним мощностям БелАЭС производит достаточно малую долю совокупного портфеля производства в Беларуси.

«Речь идет о том, что мы и латыши закупили электроэнергию у России, и эта электроэнергия была не российская, а белорусская. Когда мы говорим о таких фактах, мы учитываем, у кого с кем договор. С россиянами или с посредником, который закупил электроэнергию у России, есть ли там действительно электроэнергия из Беларуси» – пояснил BNS В. Янкаускас.

«БелАЭС составляет 5%, возможно, 10% всей электроэнергии, производимой в Беларуси. Это небольшая часть, у них достаточно и других электростанций, работающих на газе», – сказал он.

Российскую электроэнергию в Латвию импортирует дочерняя компания «Интер РАО» — Inter RAO Latvija. По словам представителя Inter RAO Lietuva Юозаса Рузгиса, всю электроэнергию компания закупает в России, «в договорах прописано, что это электроэнергия, производимая в России, она продается на Рижской бирже».

«Интер РАО» подтвердило BNS, что в январе избыток белорусской электроэнергии был экспортирован в Украину. Оператор сети электропередачи этой страны «Укрэнерго» указал, что с 13 января, когда первый реактор БелАЭС начал действовать в обычном режиме, электроэнергию стали экспортировать в Украину.

Между тем представитель латвийского правительства утверждает, что, согласно утвержденной осенью прошлого года регуляторами Латвии и Эстонии трехсторонней методике торговли электроэнергией с третьими странами, торговля белорусской электроэнергией в Латвии невозможна. Литва не утвердила эту методику. «По тому, как на сегодняшний день разработана методика, она не предотвращает путь белорусской электроэнергии», – сказал председатель литовского регулятора – Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ