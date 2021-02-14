Устойчивая энергетика – вопрос нацбезопасности

«Не только ESO должна думать – конечно, она основная компания, которая решает, – но и государство должно озаботиться, как эти средства будут выделяться, прежде всего — на подготовку квалифицированного персонала, которого все меньше и меньше», – сказал Т. Битинас.

Как сообщило BNS, в ближайшие недели должна быть подготовлена карта проблематичных «горячих точек», которая позволит увидеть, где в первую очередь следует заменить линии на подземные. Об этом после встречи с главой ESO сообщил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Д. Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередачи с воздушных на кабельные в этих точках.

Согласно долгосрочному плану инвестиций ESO, в течение 10 лет планируется дополнительно оборудовать 11 тыс. километров подземного кабеля – этот приоритет предусмотрен и утвержден в многолетнем плане инвестиций.

По подсчетам ESO, расширение открытых участков в лесах, вырубка деревьев могут обойтись в 20-60 млн. евро, а замена всех воздушных линий на подземные обошлась бы в 2,5 млрд евро.

По информации Energijos skirstymo operatorius (ESO), с 25 января подача электроэнергии (как кратковременная, так и долгосрочная) прерывалась у 520 тыс. домохозяйств. В устранении поломок принимали участие 200-250 бригад, в которых работали около 600 человек.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ