Устойчивая энергетика – вопрос нацбезопасности

Часть экспертов в сфере энергетики считают, что государство должно играть более значительную роль во избежание в будущем ситуаций, когда из-за сильного и продолжительного снегопада десятки тысяч клиентов в Литве остались без электроэнергии, сообщила радиостанция LRT radijas.
Президент Литовской ассоциации электроэнергетики Кястутис Яунишкис считает, что прокладке линий электропередачи под землей уделяется мало внимания, сообщает BNS. Он утверждает, что для ответственной за это компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) в одиночку осуществлять работы слишком обременительно, поэтому государство должно выделять дополнительное финансирование.
«Эта ситуация показала, что проблема обновления сетей может быть слишком большим бременем для одной компании, и это уже проблема государства, проблема национальной безопасности страны. И сумма, которая была названа – около 2,5 млрд евро, – означает, что, по подсчетам компании, столько денег потребуется на замену воздушных линий электропередачи на подземные кабели и делать это нужно оперативно», – сказал К. Яунишкис.
Между тем представители энергокомпаний отмечают, что налицо нехватка не только средств, но и персонала. Глава стройкомпании, работающей в энергосекторе, Anyksciu energetine statyba Теодорас Битинас утверждает, что государство должно инвестировать и в обучение специалистов в энергетике.
«Не только ESO должна думать – конечно, она основная компания, которая решает, – но и государство должно озаботиться, как эти средства будут выделяться, прежде всего — на подготовку квалифицированного персонала, которого все меньше и меньше», – сказал Т. Битинас.
Как сообщило BNS, в ближайшие недели должна быть подготовлена карта проблематичных «горячих точек», которая позволит увидеть, где в первую очередь следует заменить линии на подземные. Об этом после встречи с главой ESO сообщил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Д. Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередачи с воздушных на кабельные в этих точках.
Согласно долгосрочному плану инвестиций ESO, в течение 10 лет планируется дополнительно оборудовать 11 тыс. километров подземного кабеля – этот приоритет предусмотрен и утвержден в многолетнем плане инвестиций.
По подсчетам ESO, расширение открытых участков в лесах, вырубка деревьев могут обойтись в 20-60 млн. евро, а замена всех воздушных линий на подземные обошлась бы в 2,5 млрд евро.
По информации Energijos skirstymo operatorius (ESO), с 25 января подача электроэнергии (как кратковременная, так и долгосрочная) прерывалась у 520 тыс. домохозяйств. В устранении поломок принимали участие 200-250 бригад, в которых работали около 600 человек.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ