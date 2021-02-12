Свет и тепло из мусора

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В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил реализующий этот проект госэнергохолдинг Ignitis grupe. Об этом информирует BNS.

«Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия», – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.