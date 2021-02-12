Свет и тепло из мусора

В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил реализующий этот проект госэнергохолдинг Ignitis grupe. Об этом информирует BNS.
«Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия», – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.
Электрическая мощность станции, которая начала использовать отходы и коммерческую деятельность, составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов. В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.
Между тем установка оборудования для биотоплива станции запаздывает почти на год, поскольку осенью прошлого года был расторгнут договор генерального подряда с реструктурируемой польской компанией Rafako, и станция ищет нового подрядчика.