Касчюнас: со вступлением в НАТО Финляндии вырастет наша обороноспособность

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

После вступления Финляндии в НАТО обороноспособность Литвы повысится, считает председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

«Несомненно, это также очень важно стратегически для Литвы, потому что мы станем более защищенными, укрепим нашу региональную безопасность, у нас будет больше стратегической глубины», — сказал BNS в четверг парламентарий.

«Одни плюсы для безопасности с нашей точки зрения», — добавил он.

По словам политика, такое решение Финляндии является «лучшим ответом» России, стремящейся заблокировать расширение НАТО в регионе.

По словам председателя КНБО, Литва поможет Финляндии обеспечить максимально слаженный процесс ратификации членства в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и «весь оборонный альянс».

Начавшееся 24 февраля вторжение России в Украину резко изменило отношение финского общества и политиков к перспективе вступления в НАТО с точки зрения защиты от потенциальной агрессии Кремля. Страна проводила политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.

Председатель КНБО также выразил надежду, что соседняя Швеция последует примеру Финляндии.

«Мы приветствуем решение Финляндии, и я думаю, что это побудит шведов принять положительное решение (…) Я думаю, что решение Финляндии будет огромным стимулом, и решение шведов будет таким же положительным, «, — сказал Касчюнас.

Правящая партия Швеции объявит о своей позиции по членству в НАТО в воскресенье.

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