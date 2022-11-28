Каунас попрощается с оригиналом акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля

В воскресенье завершилась экспозиция оригинала Акта от 16 февраля, привезенного из Германии, в Историческом Президентском дворце в Каунасе.
Акт будет возвращен в Берлин из Каунаса. Он экспонировался в Каунасе с 16 февраля этого года, в рамках мероприятий года культурной столицы Европы.
В марте 2017 года профессор Университета Витаутаса Великого Л. Мажилис обнаружил в политическом архиве Министерства иностранных дел Германии оригинал Акта независимости, отправленный в Германию.
Согласно договору между Германским архивом и Управлением главного архивариуса Литвы, Государственным историческим архивом Литвы, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет.
Это единственный известный оригинал Акта от 16 февраля.
Копия постановления с оригиналами подписей подписавших является подлинной копией свидетельства о рождении литовского государства.
16 февраля 1918 года в Вильнюсе Литовский Совет провозгласил восстановление независимого Литовского государства.
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