Каунас попрощается с оригиналом акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В марте 2017 года профессор Университета Витаутаса Великого Л. Мажилис обнаружил в политическом архиве Министерства иностранных дел Германии оригинал Акта независимости, отправленный в Германию.

Согласно договору между Германским архивом и Управлением главного архивариуса Литвы, Государственным историческим архивом Литвы, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет.

Это единственный известный оригинал Акта от 16 февраля.

Nuotrauka lb.lt

Копия постановления с оригиналами подписей подписавших является подлинной копией свидетельства о рождении литовского государства.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Литовский Совет провозгласил восстановление независимого Литовского государства.

Nuotrauka lb.lt

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