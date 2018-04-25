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TOP,Новости,Регионы

Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика «Острова науки»

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Муниципалитет города Каунаса получил разрешение на строительство «Острова науки», которое, как ожидается, начнётся в 2020 году.

Муниципалитет Каунаса объявил в пятницу, что контракт с подрядчиком строительства планируется подписать летом.

Согласно сообщению, строительство может занять от 18 до 24 месяцев. Это означает, что Национальный музей науки и инноваций будет открыт для публики в 2022 году.

«Строительный отдел уже начал готовиться к закупке подрядных работ, и мы планируем это на первый квартал 2020 года», — сказал BNS заместитель директора администрации Каунасского муниципалитета Тадас Метелёнис.

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Победителем проводившегося в 2017 году конкурса Международного центра поддержки архитектурных наук стал проект студии SMAR Architecture studio «Sun never sets for science“ (Солнце для науки никогда не заходит).

Основным акцентом этого проекта является сияющая как луна зеркальная плоскость, отражающая небо, траву. Она просто будет напрямую передавать свет в помещение, в котором находится экспозиция.

Муниципалитет ранее подсчитал, что такой объект будет стоить около 25 млн евро.

Планируется, что 5 млн евро поступят от правительства; 10 млн — из находящихся в ведении Министерства образования, науки и спорта средств фондов Европейского союза, ещё 2,5 млн планируется получить из распределяемых Министерством внутренних дел Литвы средств структурных фондов Европейского союза. Остальные 5,5 млн евро выделят муниципалитет и его партнёры.

Интерактивный научно-технический центр позволит посетителям ознакомиться с открытиями, изобретениями и инновациями человечества в области науки и техники.

  • Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

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