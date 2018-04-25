default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

Подробнее...
default image
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Подробнее...
default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Подробнее...
default image
Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Подробнее...
default image
Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

Подробнее...
default image
Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Власти Парижа запретили манифестации «желтых жилетов» на Елисейских полях 31 декабря

  • Фото pixabay.com

Парижские власти запретили проведение акций протеста движения «желтых жилетов» на Елисейских полях 31 декабря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник распоряжении префекта столичной полиции Дидье Лальмана, сообщает ТАСС.

«Организация кортежей, маршей и собраний манифестантов, участвующих в движении «желтых жилетов», ношение оружия и предметов, из которых может быть сделано оружие, запрещены 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на Елисейских полях, в районе Национального собрания, в секторе Матиньонского дворца, у Сената, Собора Парижской Богоматери, на Трокадеро, Марсовом поле, в районе вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар», — отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что представителям «желтых жилетов» в этот период запрещается иметь при себе снаряды для фейерверка, а также легковоспламеняющиеся предметы.

По данным МВД Франции, в этом году за обеспечением безопасности на Новый год в стране будут следить около 100 тыс. полицейских и жандармов. За соблюдение порядка, как указали в министерстве, также будут отвечать в этот день военнослужащие, задействованные в антитеррористической операции Vigipirate.

реклама

Массовые новогодние гулянья пройдут 31 декабря во многих городах Франции. Самые масштабные из них запланированы в Париже. Кульминацией праздника станет световое шоу на Триумфальной арке, которое в полночь завершится фейерверком.

28 декабря во Франции прошла 59-ая по счету субботняя акция протеста с участием «желтых жилетов». Манифестация стала последней в уходящем году. Следующий день очередной «всеобщей забастовки» предварительно заявлен на 9 января. Вместе с тем, 7 января лидеры профсоюзов начнут многодневную серию переговоров с представителями правительства страны по вопросу изменения условий пенсионной реформы, вызвавшей новую волну протестов во Франции. Среди главных причин для недовольства французов — решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 20 категорий граждан, а также намерение повысить возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, до 64 лет.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600