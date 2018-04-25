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Kauno autobusai за 24 млн евро приобретут сто автобусов MAN

Фото производителя

Муниципальное транспортное  предприятие второго по величине литовского города Каунаса Kauno autobusai в пятницу подписала с компанией Adampolis договор о приобретении 100 новых гибридных автобусов MAN на сумму 24 млн евро с НДС.

«Мы подписали договор с  представителем производителя автобусов MAN – компанией Adampolis о приобретении 100 гибридных автобусов. Это современный дизайн, современные технологии, они сначала прибудут в Каунас», – сказал гендиректор Kauno autobusai Миндаугас Григялис.

Автобусы с низкой посадкой MAN Lion’s City 12, работающие на электричестве и дизтопливе, должны прибыть в Каунас в последнем квартале следующего года, она сменят почти половину автобусного парка предприятия.  

Новые автобусы будут выбрасывать меньше углекислого газа в атмосферу, они также будут создавать меньше шума. 

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал, что самое главное преимущество новых автобусов – экологичность.

«Цена действительно конкурентная – 236 тыс. евро за единицу, это очень хорошая цена для гибридного автобуса», – рассказал М. Григялис. 

В этом году Kauno autobusai за 2,8 млн евро приобрело у компании Silberauto 30 новых маленьких автобусов. Первые из них  должны начать перевозить пассажиров в конце августа. 

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