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По сообщениям СМИ, ЕС и Китай близки к заключению долгожданной сделки по инвестициям в бизнес. В понедельник Европейская комиссия сообщила о прогрессе в переговорах с Пекином, в том числе по основному вопросу о правах рабочих в Китае.

Это спорный вопрос, учитывая сообщения о том, что Китай использует уйгурских мусульман, содержащихся в большом количестве в провинции Синьцзян, в качестве принудительного труда.

Пекин отрицает эти утверждения. Соглашение, которое, как ожидается, будет завершено на этой неделе, предоставит фирмам из ЕС лучший доступ на китайский рынок и улучшит условия конкуренции. Напомним, что переговоры об инвестиционной сделке начались в 2014 году, но на долгие годы зашли в тупик из-за ряда вопросов. Сделка последовала сразу за подписанием торгового соглашения Великобритании с Европейским Союзом после выхода Британии из ЕС, о котором было объявлено 24 декабря.

Согласно многочисленным сообщениям, сделка откроет производственный сектор Китая для компаний из ЕС, а также для строительства, рекламы, воздушного транспорта и телекоммуникаций. Ожидается, что сделка предоставит Пекину доступ к небольшой части европейского сектора возобновляемых источников энергии на взаимной основе.

также призван устранить барьеры для инвестиций в Китай, такие как требования о создании совместных предприятий и ограничения на иностранную собственность в определенных отраслях. Как только ожидаемая сделка будет достигнута, она должна быть ратифицирована Европейским парламентом, и этот процесс может начаться не раньше второй половины 2021 года.