Вильнюсская компания оштрафована на 17,4 тыс.евро за нелегальное трудоустройство украинцев

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.

По данным инспекции, 20 украинцев были якобы трудоустроены в польских компаниях и отправлены в командировку в Литву для различных строительных работ.

С начала этого года Госинспекция по труду при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами проясняли ситуацию.

«Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально», – отметила инспекция.

Начатое расследование фальсификации данных и мошенничества.