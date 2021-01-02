В Шанхае с 1 января вводится запрет на пластиковые пакеты во всех торговых точках

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В Шанхае с 1 января вступает в силу запрет на использование пакетов как из неразлагаемого, так и из разлагаемого пластика во всех торговых точках страны. Об этом пишет местная газета Shanghai Daily, сообщает ТАСС.

С 1 января в шанхайских торговых центрах, супермаркетах, аптеках, книжных магазинах и в других торговых точках посетителям перестанут бесплатно предоставлять или продавать пластиковые пакеты на кассе. Под запретом окажется также использование неразлагаемых пластиковых пакетов для доставки продуктов питания службами экспресс-доставки, а в ресторанах посетителям больше не будут подавать напитки с одноразовыми трубочками и посуду из такого же материала. Запрет не распространяется при этом на использование пластиковых пакетов для упаковки свежеприготовленной пищи.

Многие магазины Шанхая еще до вступления в силу новых правил приняли меры для ограничения использования пластиковых пакетов покупателями. Над решением проблемы пластиковых отходов местные власти работают уже давно. Политику по ограничению использования одноразовых пластиковых пакетов городская администрация начала проводить с 2008 года, однако до ограничений, которые вступят в силу с января 2021 года, речь больше шла о мерах, призванных приучить население к использованию многоразовых пакетов из бумаги и других материалов в магазинах.

Соответствующая политика в ближайшие годы распространится и на другие сферы. Так, к концу 2021 года от одноразовых изделий из пластика должны будут отказаться все отели Шанхая, включенные в звездный рейтинг, а в 2023-м то же самое сделают все остальные гостиницы города. Почтовая служба Шанхая и компании экспресс-доставки в течение нескольких лет полностью откажутся от пакетов и упаковочной ленты из неразлагаемого пластика.