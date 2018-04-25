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Китай объявил, что нашел вакцину против коронавируса

Фото Посольство КНР в РФ/ ​Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19, объявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует слова посла агентство «Интерфакс».

Чжан Ханьхуэй также сообщил, что все китайские препараты, включенные Национальной комиссией здравоохранения Китая в предварительные планы лечения коронавирусной инфекции, эффективно действуют. «Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, — отметил посол, подчеркнув, что «общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%».

Дипломат сообщил, что китайским медикам удалось доказать, что против коронавируса эффективно действует старое лекарство, десятилетиями применяемое от малярии — хлорохина фосфат.

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«Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, — сказал посол. — Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской».

Чжан Ханьхуэй в интервью официально опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса: «Это не искусственное… Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных».

Посол отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что «хозяином» заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях.

Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Препарат был известен как «Фавипиравир» или «Авиган». Еще одно лекарство — «Фавэйлавэй» — одобрено для продажи.

Также было объявлено о создании экспресс-теста, благодаря которому диагностика коронавируса занимает лишь 15 минут.

В том же месяце медики китайской провинции Хубэй пересмотрели метод диагностики. Теперь к зараженным относятся и те, кого ранее считали здоровыми. Из-за этого произошел резкий рост числа новых заболевших.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Также в ВОЗ обеспокоены числом заразившихся за пределами Китая — регистрируется все больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс. Расширяется и география заражения.

В Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек. В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре — 89, в Гонконге — 74, Иране — 47, Таиланде и США — 35, на Тайване — 28, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Германии и Вьетнаме — по 16, во Франции — 12, в ОАЭ — 11, Макао — 10.

Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

NEWSru.com

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