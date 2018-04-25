Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

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Правительство Китая решило с 17 сентября снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады. Список опубликован на сайте китайского Минфина в среду, 11 сентября.

«С одобрения Госсовета комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров», – говорится в сообщении.

Товары разделили на две группы и два отдельных документа. По какому принципу, не уточняется. В первом списке – креветочная икра, смазочные масла и средства, рыбная мука для кормления скота, лекарства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, различные технические смазки, минеральное масло и другие товары. Во втором – некоторые виды смазочных масел, сыворотка для скота и изопарафиновые растворители.

В перечень не вошли важные статьи американского экспорта – соя-бобы, свинина и кукуруза.

Комитет по тарифам и сборам продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Документ вступит в силу 17 сентября и будет действовать на протяжении одного года. Уже оплаченные сборы по первому списку товаров Пекин возместит Вашингтону. Для получения компенсации предприятия-импортеры должны в течение шести месяцев обратиться в таможенные органы. Компенсация по товарам из второго списка производиться не будет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму $75 млрд.

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