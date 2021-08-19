Китай отменяет августовские и сентябрьские поезда в Литву

Представители Литвы в Китае пока говорят, что не получали никакого официального сообщения об отмене рейсов этих поездов. Атташе Литвы по транспорту в Китае Рамунас Римкус говорит, что такое решение китайцев скорее всего является политически мотивированным.

«Большинство крупных предприятий Китая — государственные, их руководители опасаются за свои должности. По этой причине, едва только они услышали об охлаждении отношений между нашими странами и отзыве посла Китая для консультаций, они не замедлили продемонстрировать свою лояльность, хотя их об этом даже не просили», – сказал BNS Р. Римкус.

«Потерять эти несколько евро из-за отмены прямых рейсов в Литву им кажется куда более безопасным вариантом, чем навлечь немилость партии», – добавил он.

Как сказал глава Подразделения морского и железнодорожного транспорта транспортирующей товары из Китая логистической компании ACE logistics Томас Янкаускас, такое решение Китая вызовет неудобства, однако не причинит особого вреда.

«До того, как мы начали перевозить грузы поездами из Китая в Вильнюс, мы не один год возили их в Литву через Польшу. Скорее всего, из-за этой ситуации хотя бы на какое-то время потоки грузов снова придется переориентировать на этот маршрут», – сказал BNS Т. Янкаускас.

«Несколько удлинится время доставки товаров и вырастут затраты на транспортировку, поскольку из другой страны все придется доставлять грузовиками. Однако влияния на сам поток товаров это не окажет», – добавил он.

Министр транспорта Марюс Скуодис на прошлой неделе сказал, что есть все признаки того, что из-за нарастающей напряженности между Вильнюсом и Пекином могут сократиться перевозки товаров поездами из Китая. Вместе с тем он подчеркнул, что экономические связи между Литвой и Китаем довольно слабые.

Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai( Мантас Бартушка также сказал, что для этого транзита «возникают определенные помехи», но это незначительные количества.

Регулярные рейсы грузовых поездов из Китая в Вильнюс начались в июне 2020 года.